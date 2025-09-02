الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
نجوم فيلم ضي يحتفلون بالعرض الخاص الليلة

فيلم ضي، فيتو
فيلم ضي، فيتو

يحتفل نجوم فيلم ضي اليوم الثلاثاء بالعرض الخاص للفيلم داخل أحد السينمات الكبرى بمدينة أكتوبر.

فيلم ضي 

فيلم "ضي" من بطولة بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، وحنين سعيد. تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج أحمد يوسف، هيثم دبور، كريم الشناوي. ويشارك في الإنتاج كل من: بلو برنت، فيلم سكوير، سينرجي، أفلام مصر العالمية، ريد ستار، وسيني ويفز، بينما تتولى شركة بيج تايم التوزيع الخارجي، الفيلم سيتم عرضه تجاريا في دور العرض المصرية بداية من الأربعاء 3 سبتمبر المقبل.

وكانت طرحت الشركة المنتجة لفيلم “ضي” الأغنية الدعائية للعمل، والتي يقدمها المطرب محمد منير وكلمات مصطفى حدوتة وألحان إيهاب عبد الواحد.

 

