العالم يحبس أنفاسه، طفل يصيب الناس بالرعب لحظة مروره على قضبان قطار كهربائي (فيديو)

مشهد يحبس الأنفاس، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا مرعبا، لطفل يسير على القضبان في مسار القطار الكهربائي بإحدى حدائق الألعاب في أمريكا، الأمر الذي أصاب الناس بحالة من الصدمة والهلع، خوفًا من مرور القطار، الذي يمكن أن يُعرض حياة الطفل لخطر داهم.

مشهد مرعب لطفل يسير أعلى جسر معلق لقطار كهربائي

انتشر مقطع الطفل الذي يسير في مسار القطار الكهربائي بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوا المقطع بأنه أحد أكثر المقاطع المرعبة تداولًا، حيث يظهر المقطع طفل صغير، لا يتجاوز عمره 6 سنوات، كان يسير أعلى جسر في مسار القطار الكهربائي، بحديقة ألعاب في ولاية بنسلفانيا، وذلك بعد أن تاه من أهله، وكان يسير هناك بمفرده، الأمر الذي أرعب رواد الحديقة وأصابهم بحالة من الذهول خوفًا على تعرض الطفل للأذى، أو أن يسقط من أعلى الجسر.

NEW: Man jumps on the monorail tracks at Hersheypark in Pennsylvania to save a little boy with autism.



The child appeared on the tracks shortly after the parents reported him missing.



“While the Hersheypark team was searching, the child entered a secured area for the monorail… pic.twitter.com/McL7tZ0pEM — Collin Rugg (@CollinRugg) August 31, 2025



وفي لحظات من الترقب والهلع، تمكن أحد الأشخاص من الصعود أعلى الجسر، وقفز على مسارات القطار المعلق، في هيرشي بارك في بنسلفانيا، ليتمكن من إنقاذ الطفل الصغير من حادث مروع كان يمكن أن يودي بحياته، واتضح أن الطفل مصاب بمرض التوحد.



وأكد شهود العيان أن "الطفل ظهر على قضبان القطار الكهربي الموجود أعلى الجسر المُعلق بالحديقة، بعد وقت قصير من إبلاغ والديه عن اختفائه، الأمر الذي أصاب الحاضرين في الحديقة بحالة من الرعب".

رجل ينقذ الطفل من الموت المحقق

وقال آخر: "بينما كان فريق هيرشي بارك يبحث، دخل الطفل إلى منطقة مؤمنة للقطار المعلق، وبقي هناك لمدة 20 دقيقة تقريبًا، قبل أن يمشي لفترة وجيزة على طول المسار"، حسبما ذكرت شبكة WGAL.

وعلق المسئولون بالحديقة قائلين: "إن هناك رجلًا لاحظ وجود الطفل على المسار وقفز على الفور لإنقاذه".

طفل يسير فوق مسار جسر معلق، فيتو



وتابع مسئولو الحديقة: "نحن ممتنون ليقظة ضيوفنا والاستجابة السريعة لفريقنا، ونظل ملتزمين بالحفاظ على أعلى مستويات سلامة الضيوف في جميع أنحاء هيرشي بارك".

تجمع حشد كبير من الناس بسرعة أسفل الجسر الذي كان يسير عليه الطفل، وفجأة، قال رجل يدعى جون سامبسون إن غرائزه كأب تحركت. صعد إلى سطح أحد الأكشاك ثم قفز على المسار لإنقاذ الصبي.

وظهر مقطع الفيديو المأساوي لعملية الإنقاذ، وظهر الناس وهو يصرخون في الطفل لتنبيهه: "اذهب في هذا الاتجاه"، وأخذوا يصرخون في وجه الصبي قبل أن يقفز سامبسون على الجسر وينقذ الطفل من مسارات القطار الكهربائي ويحمله بين ذراعيه.



