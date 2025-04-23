رئيس الطرق والكبارى: هذه الوسيلة المثلى لتنفيذ مسار القطار السريع

أكد اللواء مهندس طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أن 95 مليون متر مكعب إجمالي مسار حفر الخط الأول من القطار الكهربائي السريع.

وأشار رئيس هيئة الطرق والكباري، إلى أن أعمال الردم وصلت إلى 86 مليون متر مكعب ردم.

وتابع اللواء مهندس طارق عبد الجواد، أن الهيئة تقوم بأعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع بالإضافة إلى الأعمال الصناعية من كباري وأنفاق وبرابخ.

وتابع، أن هيئة الطرق والكباري تشارك في تنفيذ أعمال كباري مسار القطار السريع وكباري التقاطعات مع شبكة الطرق بجانب أعمال الحفر والقطع والسكة وأعمال الردم والحمايات الخاصة بمسار المشروع.



ولفت، إلى أن أعمال النسف إلى الوسيلة المثلى لتنفيذ أعمال الحفر بمسار مشروع القطار الكهربائي السريع، ويتم ذلك بالتعاون مع شركات كبرى متخصصة في هذا المجال.

كما أوضح اللواء طارق عبد الجواد، أيضًا، أن مسار الخط الأول يضم عددًا من الكباري الحيوية التي يتم تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير الهندسية العالمية، والتي تهدف إلى ضمان عبور آمن وسلس للقطار فوق الطرق والأنهار والمناطق الجبلية.

وأشار رئيس هيئة الطرق، إلى أنه من أبرز كباري مسار الخط الأول مع شبكة الطرق الرئيسية، كوبري خور مايو وكوبري وادي حجول وكوبري أعلى نهر النيل وكوبري أعلى طريق الأوتوستراد وكوبري أعلى محور 30 مايو وكوبري أعلى طريق وادي النطرون / العلمين.

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