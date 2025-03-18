فريدة سيف النصر: محمد رمضان كياد وملهوش حل

أشادت الفنانة فريدة سيف النصر، بالفنان محمد رمضان وأدائه التمثيلي في أعماله الفنية، مؤكدة أنه نجم كبير جدًا، ووجهت له رسالة دعم قائلة: "ربنا معاك، تعبت كثيرًا للوصول لهذه المكانة، وما تحققه الآن هو بإرادة الله".

شخصية محمد رمضان توضحها فريدة سيف النصر

وأوضحت فريدة سيف النصر، خلال حوارها مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، أن الانتقادات التي تُوجه إلى محمد رمضان ليست بسبب فنه، معقبة: "هو شخص كياد وملهوش حل، وعنده عزة نفس وكرامة كبيرة جدًا"، موضحة أنه فنان ونجم كبير ويقدم الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية المميزة.

مكانة محمد رمضان في الساحة الفنية

وتابعت: "محدش هيقدر يملَى مكان محمد رمضان في دراما رمضان.. كل نجم له جمهوره، لكنه دائمًا يسخن الساحة ويخلق منافسة قوية جدًا بين الفنانين، مما يُضيف حماسًا كبيرًا للموسم الدرامي الرمضاني"، مؤكدة أنها تعاونت معه في "موسى" و"جعفر العمدة"، وحققا نجاحًا كبيرًا معًا، كما أشادت بالفنانة مي عمر، قائلة: "نفسيتها حلوة، المخرج محمد سامي دائمًا يدعمها ويساندها في مسيرتها الفنية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.