فاسيلييف في لقاء مفتوح بالبيت الروسي الأربعاء المقبل

ينظم البيت الروسي بالقاهرة لقاءًا مفتوحًا مع عميد المستشرقين الروس الكسي فاسيلييف في السادسة مساء الأربعاء 3 سبتمبر بقاعة الندوات بمقر المركز الثقافي الروسي بالدقي.

فاسيلييف في لقاء مفتوح بالبيت الروسي



ومن المقرر ان يتناول المستشرق الكبير سبل التعاون بين روسيا ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن الكسي فاسيلييف دكتور في العلوم التاريخية وعضو أكاديمية العلوم الروسية والرئيس الفخري لمعهد الدراسات الافريقية والخبير المتخصص في مجال تاريخ وسياسة دول الشرق الأوسط وافريقيا والمبعوث الشخصي السابق للرئيس الروسي في افريقيا والشرق الاوسط لمدة 30 عامًا.



وله العديد من المؤلفات منها كتاب مصر والمصريون والذي تناول فيه تطور المجتمع المصري منذ القدم حتي الوقت الحالي، وكتاب تاريخ العربية السعودية ومؤلفات اخري عديدة، حيث تناولت تاريخ الأقطار العربية والعلاقات الدولية وترجمت أغلبها إلي لغات العالم،هو حاصل علي وسام الشرف ووسام العمل الشجاع.



و من جانبه صرح فاديم زايتشيكوف مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر ان لقاء البروفيسور فاسيلييف يعد فرصة طيبة للحوار المباشر بين المثقفين المصريين والمهتمين بالشأن الروسي مع واحد من ابرز المفكرين الروس المعاصرين.



كما صرح شريف جاد مدير النشاط الثقافي ان الكسي فاسيلييف ارتبط بمصر في أزمنة مختلفة حيث عاش فيها طالبًا بجامعة القاهرة وعمل فيها مراسلًا لجريدة برافدا الروسية، وتكررت زياراته ككاتب ومفكر كبير كان اخرها العام الماضي بدعوة من الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية.



كما يتيح اللقاء معه معرفة آخر المستجدات في السياسة الخارجية الروسية بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا وذلك من خلال حوار مفتوح باللغة العربية التي يجيدها.

