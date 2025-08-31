الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

فاسيلييف في لقاء مفتوح بالبيت الروسي الأربعاء المقبل

عميد المستشرقين الروس
عميد المستشرقين الروس الكسي فاسيلييف

ينظم البيت الروسي بالقاهرة لقاءًا مفتوحًا مع عميد المستشرقين الروس الكسي فاسيلييف في السادسة مساء الأربعاء 3 سبتمبر بقاعة الندوات بمقر المركز الثقافي الروسي بالدقي.

فاسيلييف في لقاء مفتوح بالبيت الروسي


ومن المقرر ان  يتناول المستشرق الكبير سبل التعاون بين روسيا ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

يذكر أن الكسي فاسيلييف دكتور في العلوم التاريخية وعضو أكاديمية العلوم الروسية والرئيس الفخري لمعهد الدراسات الافريقية والخبير المتخصص في مجال تاريخ وسياسة دول الشرق الأوسط وافريقيا والمبعوث الشخصي السابق للرئيس الروسي في افريقيا والشرق الاوسط لمدة 30 عامًا.

txt

البيت الروسي بالإسكندرية يحتفل بعيد الربيع (صور)


وله العديد من المؤلفات منها كتاب مصر والمصريون والذي تناول فيه تطور المجتمع المصري منذ القدم حتي الوقت الحالي، وكتاب تاريخ العربية السعودية ومؤلفات اخري عديدة، حيث تناولت تاريخ الأقطار العربية والعلاقات الدولية وترجمت أغلبها إلي لغات العالم،هو حاصل علي وسام الشرف ووسام العمل الشجاع.


و من جانبه صرح فاديم زايتشيكوف مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر ان لقاء البروفيسور فاسيلييف يعد فرصة طيبة للحوار المباشر بين المثقفين المصريين والمهتمين بالشأن الروسي مع واحد من ابرز المفكرين الروس المعاصرين.
 

كما صرح شريف جاد مدير النشاط الثقافي ان الكسي فاسيلييف ارتبط بمصر في أزمنة مختلفة حيث عاش فيها طالبًا بجامعة القاهرة وعمل فيها مراسلًا لجريدة برافدا الروسية، وتكررت زياراته ككاتب ومفكر كبير كان اخرها العام الماضي بدعوة من الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية.


كما يتيح اللقاء معه معرفة آخر المستجدات في السياسة الخارجية الروسية بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا وذلك من خلال حوار مفتوح باللغة العربية التي يجيدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البيت الروسي روسيا مصر

مواد متعلقة

منافسات قوية في كأس البيت الروسي بالإسكندرية للمدارس

البيت الأبيض: ترامب يشارك في حل النزاع الروسي الأوكراني

الأكثر قراءة

الضابط "شهبور" ينهي أسطورة "بلطجي كعبيش" في مواجهة الأسلحة البيضاء والبدلة الميري

فصل نهائي لـ رئيس قطار وكمساري من الخدمة بعد تركهما الرحلة في محطة المراغة

الممثل العالمي مينا مسعود يحتفل بزفافه علي الهندية إميلي شاه (فيديو)

تحرك برلماني بشأن إقرار مبدأ المعاملة بالمثل مع السفارات الأجنبية في مصر

بالأسماء، مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في انفجار خط غاز بالإسماعيلية

بعد توقف المفاوضات مع علي ماهر، من هو المدرب الأقرب لخلافة ريبيرو في الأهلي؟

توقف مفاجئ في مفاوضات الأهلي مع علي ماهر، تفاصيل

وفاة حفيدة محمد علي باشا، قصة رحيل جيدة هانم ابنة أسطورة القصر والصحراء في صمت

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد اتهامهم بنشر فيديوهات خادشة، حكم نشر "البلوجر" مقاطع غير أخلاقية

هل يجوز الصلاة بالمكياج؟ أمين الفتوى يجيب

من قصص القرآن الكريم، يونس بن متى مع أهل نينوى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads