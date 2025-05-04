الأحد 04 مايو 2025
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أخبار مصر

تناولوا وجبات فاسدة، تسمم جماعي يضرب عمال شركة صان مصر في مسطرد

كريم بدوي وزير البترول،
كريم بدوي وزير البترول، فيتو

كشف مصدر بالشركة المصرية لتكرير البترول عن حدوث حالات تسمم في فريق عمال شركة صان مصر وعددهم 60 موظفا من فريق العمل التابع  لشركة صان مصر الذين يقومون بإجراءات الصيانة والعَمرة السنوية للشركة المصرية للتكرير بمسطرد. 

وعلمت فيتو أن حالات التسمم نتجت عن تناول أطعمة فاسدة من قبل شركة أغذية متعاقدة مع صان مصر.

وأشارت المصادر إلى أن شركة الأغذية التي تورد الأطعمة لعمال صان مصر تدور حولها علامات استفهام غامضة. 

غياب الرقابة على شركات توريد الأغذية 

وحاولت الشركة التكتم عن خبر التسمم وذلك لعدم  لفت الانتباه لهذه الشركة في ظل غياب الرقابة علي شركات توريد الأغذية التي يتعاقد معها قطاع البترول، مما فتح الباب للمجاملات دون النظر لجودة ما تقدمه هذه الشركات.

وطالب العديد من عمال شركة صان مصر بوقف التعاقد مع الشركة المتسببة في حالات التسمم. 

وفي سياق متصل قامت صان مصر بالاشتراك مع "بترومنت" بإجراء عَمرة للمصرية لتكرير البترول والتي تم البدء في تنفيذها  في نهاية  شهر أبريل الماضي، ولمدة 33 يومًا يتوقف خلالها المعمل، وذلك لتحسين وترقية وحدات الإنتاج والتكرير.

وكانت المصرية للتكرير صرحت بأن الشركة رفعت إنتاجها من الوقود بنحو 10% في 2024، وتخطط لزيادتها بنحو 14% أخرى خلال 5 سنوات باستثمارات مبدئية تبلغ نحو 200 مليون دولار، ما يعزز إنتاج المصرية للتكرير بنحو 600 ألف طن مواد بترولية جديدة.

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