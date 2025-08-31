مانشستر يونايتد يتقدم بعرض جديد للتعاقد مع حارس مرمى أستون فيلا

يستهدف نادي مانشستر يونايتد التعاقد مع حارس مرمى جديد، خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الجاري.

إيميليانو مارتينيز على رادار مانشستر يونايتد

وفي هذا الصدد، كتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "تقدم مانشستر يونايتد بعرض جديد للتعاقد مع الحارس الأرجنتيني، إيميليانو مارتينيز، من أستون فيلا".

وأضاف: "لا تزال المفاوضات مستمرة بشأن الحارس سيني لامنس لاعب نادي رويال أنتويرب البلجيكي، في وقت يسعى فيه مانشستر يونايتد لأن يكون جاهزا، في حال انهيار الصفقة، قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات".

وأتم: "كما جرى بالفعل تواصل جديد بين إدارة مانشستر يونايتد ونادي أستون فيلا، بالإضافة إلى التواصل مع ممثلي مارتينيز".

ويعاني الشياطين الحمر من نقطة ضعف كبيرة، في حراسة المرمى، حيث لا يقدم الحارسان أندريه أونانا وألتاي بايندير مستويات مقنعة.

