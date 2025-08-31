محمد نصر رئيسا لمنطقة القاهرة للميني فوتبول

الميني فوتبول، اعتمد أحمد سمير، مؤسس ورئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول، وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد، مجلس إدارة منطقة القاهرة للميني فوتبول الجديد بقيادة الكابتن محمد نصر.

وجاء اعتماد مجلس إدارة منطقة القاهرة للميني فوتبول بالمحضر رقم 96 بتاريخ 24 أغسطس 2025 وإرساله لوزارة الشباب والرياضة للاعتماد لمخاطبة مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.



ويتكون مجلس إدارة منطقة القاهرة للميني فوتبول من:

1- محمد نصر محمود محمد رئيس منطقة

2- هدي جابر عبد المولى عضو

3- عمرو عبد الحميد راغب أمين الصندوق

4- رجب عبد اللطيف أحمد عضو

5- دسوقي مجاهد إبراهيم علي عضو

6- عبد الحكيم محمد دياب قنديل عضو

ومن المقرر أن يعتمد الاتحاد المصري للميني فوتبول تشكيلات باقي فروع الاتحاد رسميًا في كافة محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

