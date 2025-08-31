الأحد 31 أغسطس 2025
مخرجة "ولد وبنت وشايب" تعكف على مونتاج المسلسل وهذا موعد عرضه

أسرة ولد وبنت وشايب، فيتو

تعكف المخرجة زينة أشرف عبد الباقي على عملية المونتاج اللازمة لمسلسل ولد وبنت وشايب تمهيدا لعرضه عبر المنصات الإلكترونية منتصف سبتمبر المقبل.

وكانت قد أعلنت المخرجة زينة عبد الباقي انتهاء تصوير مسلسلها الجديد “ولد وبنت وشايب”، حيث نشرت عبر خاصية ستوري على حسابها بموقع إنستجرام صورة كلاكيت مكتوب عليها كلمة “فركش”، بالإضافة إلى فيديو من موقع تصوير آخر مشاهد العمل معلنة بذلك إسدال الستار على آخر مشاهد العمل.

مسلسل ولد وبنت وشايب

ويأتي مسلسل "ولد وبنت وشايب" من بطولة أشرف عبد الباقي وانتصار ونبيل عيسى وليلى زاهر ومن إخراج زينة أشرف عبد الباقي المسلسل مكون من 10 حلقات ويعرض العمل على منصة WATCH IT.

ومؤخرا أطلق النجم أشرف عبد الباقي سوكسيه، وهي مبادرة أنشئت في أكتوبر من العام الماضي لدعم المواهب الشابة في المسرح، وقدم فيها العديد من المسرحيات بالقاهرة.

 

