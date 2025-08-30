السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بعد ارتفاع الحصيلة 35%، الضرائب تكشف موقفها من فرض أي زيادات جديدة

الضرائب، فيتو
الضرائب، فيتو

أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه لا توجد أي تعديلات ضريبية تؤدي إلى فرض ضرائب جديدة أو زيادة في أسعار الضرائب الحالية، موضحًا أن الحصيلة الضريبية ارتفعت إلى 2.2 تريليون جنيه مقابل 1.8 تريليون جنيه العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 35%، بفضل منظومة التيسيرات الضريبية والقوانين الجديدة.

 

تسوية المنازعات الضريبية 

وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” أنه تم حل أكثر من 369 ألف تسوية ضريبية خلال الفترة الماضية، واصفًا ذلك بالإنجاز الكبير في تسوية المنازعات.

 

حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية 

وأشار إلى أن المصلحة بدأت في الإعداد لـ حزمة ثانية من التسهيلات والتيسيرات الضريبية بهدف إزالة أي عقبات أو مشكلات أمام الممولين، بما يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية.

كما أوضح أن الخطة المقبلة تتضمن إعداد حزمة تخص الضرائب العقارية، يعقبها إجراءات أخرى متعلقة بـ الجمارك، في إطار استكمال تطوير المنظومة الضريبية في مصر.
 

الضرائب الحصيلة الضريبية ضرائب جديدة اسعار الضرائب التسهيلات الضريبية التيسيرات الضريبية المنظومة الضريبية

