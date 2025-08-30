السبت 30 أغسطس 2025
وزير المالية: 35% زيادة فى إيرادات الضرائب نتيجة تجاوب مجتمع الأعمال

أحمد كجوك وزير المالية
أحمد كجوك وزير المالية

 أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه لولا ثقة مجتمع الأعمال في مسار المساندة والشراكة الذي أطلقته وزارة المالية، ما ارتفعت الإيرادات الضريبية بلا أعباء جديدة، وما تمت زيادة الإنفاق على كل ما يهم المواطنين من صحة وتعليم ودعم وحماية اجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية.

استعراض نتائج الأداء المالي للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥

 جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة لاستعراض نتائج الأداء المالي للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، حيث أوضح أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة ٣٥٪ خلال العام المالي الماضي، وذلك نتيجة لتجاوب مجتمع الأعمال فى مسار الشراكة واليقين والثقة.

 

وأضاف الوزير، أن نتائج حزمة التسهيلات الضريبية فى ٦ أشهر جاءت مشجعة، مما يدفع لاستكمال المشوار وإطلاق حزم متتالية من التيسيرات، موضحًا أن نحو ٤٠٢ ألف طلبوا إنهاء النزاعات الضريبية، و١٠٧ آلاف انضموا للنظام المبسط طواعية حتى الآن، وتم تقديم نحو ٦٥٠ ألف إقرار جديد ومعدل بضريبة إضافية بقيمة ٧٨ مليار جنيه «طواعية».

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة للشركاء الممولين، فى إطار استهداف مساندة الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية تخفف الأعباء والالتزامات، وأن الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال يحفز الامتثال الطوعي.

وقال: “إننا نستهدف دائمًا توفير خدمات مبسطة وموحدة وعادلة لجذب ممولين جدد، ونعمل بكل جهد لحل النزاعات وديًا وسرعة رد القيمة المضافة وتيسير الإجراءات، ولدينا منظومة متطورة لإدارة المخاطر”.

