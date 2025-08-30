السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس 3 متهمين بسرقة متعلقات من داخل مدرسة بأطفيح

حبس 3 متهمين
حبس 3 متهمين

أمرت نيابة الجيزة بحبس 3 متهمين بسرقة متعلقات من داخل مدرسة في أطفيح، 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 

 

سرقة متعلقات مدرسة في أطفيح 

 

ورد بلاغ لمركز شرطة أطفيح، يفيد تعرض مدرسة للسرقة، انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن 3 عمال خلعوا الحديد الخاص بالنافذة، وتمكنوا من التسلل لإحدى غرف المدرسة، واستولوا على جهاز تابلت، ومروحتين، وأنبوبة، وفروا هاربين.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الاتهام المنسوب إليهم، وأرشدوا عن المسروقات، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق، التي أصدرت قرارها السابق. 

 

أطفيح شرطة اطفيح مركز شرطة أطفيح نيابة الجيزة الجيزة

