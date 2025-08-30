السبت 30 أغسطس 2025
مشاهد جديدة في حادث انقلاب قطار مطروح (فيديو)

حادث انقلاب قطار
حادث انقلاب قطار مطروح

شهدت مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، منذ قليل، انقلاب عدد من عربات قطار مطروح “الروسي” بعد خروجها من مسارها.

وتنشر “فيتو” فيديو للمشاهد الأولية لحادث انقلاب عدد من عربات قطار مطروح رقم 1935 "روسي مكيف" بعد خروجه عن مساره في الكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال بالقرب من زاوية العوامة بمدينة الضبعة.

وأكد مصدر لـ"فيتو" أن شرطة النجدة تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب عدد من عربات قطار مطروح “روسي مكيف” بالقرب من مدينة الضبعة، وعلى الفور تحركت قوة أمنية لمكان الحادث مع إبلاغ هيئة الأسعاف.

وأضاف المصدر، أنه تمت الاستعانة بعدد من الأوناش لرفع العربات المتضررة وإعادتها إلى مسارها، إلى جانب دفع فرق هندسة السكة الحديد للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

