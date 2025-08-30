مشاهد جديدة في حادث انقلاب قطار مطروح (فيديو)

شهدت مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، منذ قليل، انقلاب عدد من عربات قطار مطروح “الروسي” بعد خروجها من مسارها.

وتنشر “فيتو” فيديو للمشاهد الأولية لحادث انقلاب عدد من عربات قطار مطروح رقم 1935 "روسي مكيف" بعد خروجه عن مساره في الكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال بالقرب من زاوية العوامة بمدينة الضبعة.

وأكد مصدر لـ"فيتو" أن شرطة النجدة تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب عدد من عربات قطار مطروح “روسي مكيف” بالقرب من مدينة الضبعة، وعلى الفور تحركت قوة أمنية لمكان الحادث مع إبلاغ هيئة الأسعاف.

وأضاف المصدر، أنه تمت الاستعانة بعدد من الأوناش لرفع العربات المتضررة وإعادتها إلى مسارها، إلى جانب دفع فرق هندسة السكة الحديد للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.