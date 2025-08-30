اليوم.. الذكرى الـ19 لرحيل الأديب العالمي نجيب محفوظ

بمناسبة الذكرى الـ 19 لرحيل أديب نوبل نجيب محفوظ، أصدر متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بمنطقة القاهرة التاريخية تكية أبو الدهب، نشرة إلكترونية شاملة للتعريف بالأديب الراحل وتقديم سيرته الذاتية وأعماله الأدبية والفنية.



ففي مثل هذا اليوم 30 أغسطس 2006 شيعت مصر الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ، في جنازتين؛ واحدة شعبية والأخرى عسكرية، الجنازة الشعبية انطلقت بناء على وصيته من مسجد الإمام الحسين في وسط المنطقة الشعبية التي ولد وعاش فيها، ثم خرجت الجنازة العسكرية إلى مسجد آل رشدان تقدمها الرئيس الأسبق حسني مبارك وكبار رجال الدولة، حيث حمل الجثمان على سيارة مدفع عليها العلم المصرى.

بين الجمالية والعباسية كانت البداية

ولد الأديب نجيب محفوظ في حي الجمالية بالقاهرة عام 1911، كان أصغر إخوته، يقول محفوظ: كل أخواتي ولدوا فى بيت بدرب القزازين، أما أنا فولدت ببيت القاضى وأصغر أخواتى بأكثر من عشر سنوات، تزوج أخواتي وأنا صغير وبقيت وحدي، فقد كان والدي يرفض تعليم البنات فيزوجهن صغيرات.

البداية مع كتاب الشيخ بحرى

بدأ نجيب محفوظ حياته وهو فى الرابعة من عمره بكتاب الشيخ بحيري في الجمالية ومنه إلى مدرسة البرامونى الأولية وكانت في مواجهة مسجد الحسين، ومنها إلى مدرسة الحسينية الابتدائية وعن هذه المرحلة يقول محفوظ: “ قرأت فيها عن محاكم التفتيش وأتذكر منها العصا السوداء التي كان المدرس يهوي بها على أصابعي في برد الشتاء، كنت أضيق وقتها بالقيود وأتمنى لو أقضي نهاري في اللعب وكنت أضعف أطفال الكتاب في الحفظ وفي البنية.

الأديب نجيب محفوظ

عن طفولته يقول نجيب محفوظ: أتذكر من هذه المرحلة عطف وحنان الوالدين، وأتذكر علاقتي بالمدرسين، فى السنة الثالثة الابتدائية أحببت القراءة وكان أغلب الكتب قصصًا بوليسية، وكانت أول قصة أقرأها سلسلة بوليسية ابن جونسون التي ترجمها حافظ نجيب، ثم كانت كتب المنفلوطي، وكانت أمى هى مخزن الثقافة الشعبية بالنسبة لى، فكانت تعشق سيدنا الحسين وتصحبني معها في زيارته، وكذلك كانت تفعل لزيارة المتحف المصري والآثار الإسلامية والقبطية، وعندما انتقلنا إلى حى العباسية وأنا فى الثانية عشر كنت أذهب إلى تلك الأماكن وحدى مع أصدقاء حى الجمالية، بعدها جاءت مرحلة الدراسة الجامعية فى قسم الفلسفة لأقع فى صراع رهيب بين الفلسفة والأدب، فقررت أن أهجر الفلسفة وأسير مع أبطال الروايات: أهل الكهف أو الأيام أو غيرها، وهنا بدأت إنتاجي الأدبي.

وظيفة حكومية حتى النهاية

عمل نجيب محفوظ فى بدايته موظفا حكوميا في وزارة الأوقاف وسكرتيرا في البرلمان ثم مديرًا للرقابة على الأفلام بشرط ألا يكتب سيناريوهات للسينما، لينتدب مع الرقابة مديرا لمؤسسة دعم السينما، لينهي حياته كاتبا متفرغًا في جريدة الأهرام.

الثلاثية أشهر روايات نجيب محفوظ



كتب نجيب محفوظ أول مرة عام 1936 أكثر من 100 قصة قصيرة نشر الكاتب محمد حسن الزيات معظمها في مجلة الرواية، ونشر الباقي في مجلة الرسالة، ثم كانت أول رواياته "عبث الأقدار" التي نشرها له سلامة موسى في مجلته " المجلة الجديدة"، لتتوالى بعدها قصص وروايات الأديب الكبير منها: الثلاثية، الطريق، الشحات، قشتمر، بداية ونهاية، خمارة القط الأسود، كفاح طيبة، رادوبيس، السمان والخريف، اللص والكلاب، ميرامار، اللص والكلاب، ثرثرة فوق النيل، الكرنك، أهل القمة، القاهرة 30 وغيرها.

الكاتب الأديب نجيب محفوظ

بعد لقائه بالمخرج صلاح أبو سيف اتجه نجيب محفوظ للكتابة في السينما، وكونا ثنائيا من خلال 19 من سيناريوهات الأفلام التي قدمت في الخمسينيات والستينيات وأول كتابتهما سيناريو فيلم "مغامرات عنتر وعبلة "عام 1945 مرورا بـ الفتوة، المنتقم، أنا حرة، درب المهابيل، جميلة، إحنا التلامذة، ريا وسكينة وغيرها.



حصل الأديب نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الأدب عام 1988، كأول أديب مصري عربى يفوز بنوبل، وقالت اللجنة القائمة على الجائزة: "إن نجيب محفوظ أثرى المكتبة العربية بإنتاجه الغزير الذي تجاوز الخمسين عملا روائيا وقصصيًّا ترجم إلى معظم لغات العالم، بل تحول كثير منها إلى أعمال سينمائية ".

محاولة اغتيال على يد إرهابى

فى عام 1995 طعن شابان من الجماعات الإسلامية الأديب نجيب محفوظ في عنقه وقررا اغتياله لاتهامه بالكفر والخروج عن الدين بسبب روايته المثيرة للجدل "أولاد حارتنا"، ونظرا لطبيعة نجيب محفوظ المتسامحة علق بعد نجاته من الموت قائلا" إنه غير حاقدٍ على من حاول قتله، وأنه يتمنى لو أنهما لم يعدما".

نشرة إلكترونية فى ذكراه

وبمناسبة الذكرى الـ 75 لرحيل أديب نوبل نجيب محفوظ أصدر متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بمنطقة القاهرة التاريخية تكية أبو الدهب نشرة إلكترونية شاملة للتعريف بالأديب الراحل وتقديم سيرته الذاتية وأعماله الأدبية والفنية، وتحتفل قناة ماسبيرو زمان بالأديب الكبير اليوم بتقديم لقاءاته السابقة مع التليفزيون، منها فى برنامج نجمك المفضل من تجربتى، كاتب وقصة، وعرضا من حفل تسليم جائزة نوبل باسمه.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.