السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل مع نقل ثقيل بالمنيا

حادث
حادث

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 5 آخرون إثر وقوع حادث سيارة نقل محملة بالأسمنت بهما مع تروسيكل على محور سمالوط شمال محافظة المنيا، تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم تروسيكل مع نقل ثقيل بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل بتروسيكل على محور سمالوط ناحية قرية العكايشة وداقوف بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث بالمنيا 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع  البلاغ وتبين وفاة حمدي مفتاح محمد  59 عاما، وإصابة 5 آخرين وهم  عيد سليمان أبو طلاس 40 عاما، مريم عبد الله حمدي 10 أعوام، أحمد عبد الجواد محمد 35 عاما، عادل محمد مفتاح،  وجميعهما من قرية دلقام التابعة لمدينة سمالوط شمال المنيا.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

