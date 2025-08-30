السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة وادي دجلة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت، تدريباته استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، وعقب المران سيعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي فيريرا عن قائمته.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة يانيك فيريرا، لمواجهة نظيره وادي دجلة غدًا الأحد في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري الممتاز 

وتنطلق مباراة الزمالك ووادي دجلة غدًا الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب استاد السلام. 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة 

وتنقل مباراة الزمالك ووادي دجلة عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

الزمالك 
الزمالك 

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية يوم الخميس الماضي.

واستأنف الفريق تدريباته مساء أمس الجمعة على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة وادي دجلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز 

كان فريق الزمالك فاز على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك اليوم الزمالك ووادي دجلة الزمالك يتصدر الدوري الزمالك الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز البلجيكي يانيك فيريرا

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك ودجلة والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

أخبار مصر: حريق بمستشفى الحسين، كمائن ليلية بغزة تهز إسرائيل، تجميد تمديد عقد عاشور وشوبير، مفاجأة غير متوقعة من أنغام

انخفاض يصل 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم السبت 30 أغسطس 2025

أسعار الخضار اليوم السبت، الطماطم بـ 3 جنيهات وارتفاع الخيار البلدي والليمون

سعر السمك اليوم، البلطي يصل إلى 83 جنيها والجمبري والثعابين "محتاجين جمعية"

وداع "مضطرب" لأغسطس، أمطار رعدية تصل إلى حد السيول في الجنوب، رياح ورمال وأتربة بهذه المناطق، ودرجات حرارة "متقلبة"

القاهرة تسجل 37 والصعيد يعود إلى 45، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

من البسيمة والفولية إلى الملبن والدومية، أسعار قطع حلوى المولد النبوي في المحال التجارية

خدمات

المزيد

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

8 حالات تؤدي إلى اتخاذ جزاءات ضد البنوك المخالفة وفقا للقانون

7 خدمات من قطاع الخزانة لعملاء البنك الزراعي

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يبدأ بـ ريال مدريد.. ترتيب مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الذئب في المنام وعلاقتها بوجود أشخاص منافقين حولك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads