نجم عالمي يدخل في علاقة جديدة مع الزوجة السابقة للملياردير الأمريكي أليك جورز (صور)

دخل النجم العالمي كيفن كوستنر في علاقة جديدة، حيث بدأ بمواعدة كيلي نونان، الزوجة السابقة للملياردير أليك جورز، لكن العلاقة ما زالت في إطارها غير الجاد.



وكشفت مجلة Us Weekly أن كوستنر (70 عامًا) ونونان (46 عامًا) يتواصلان بشكل عابر بعد أن جمعتهما صداقات مشتركة، موضحًا أن فارق المسافة بين مكان إقامتهما (كوستنر في كاربينتيريا بولاية كاليفورنيا، ونونان في مانهاتن بيتش على بعد نحو 100 ميل) جعل العلاقة في بدايتها غير جدية.

وأضاف المصدر أن الثنائي قضيا وقتًا معًا مؤخرًا في كولورادو، وأنهما يلتقيان في آسبن بشكل متكرر لوجود أصدقاء مشتركين هناك.

يأتي هذا التقرير بعد نحو عامين من تسوية كوستنر نزاع طلاقه المثير للجدل مع زوجته الثانية السابقة كريستين بومجارتنر، حيث أعلن الطرفان في بيان مشترك توصلهما إلى "حل ودي ومتفق عليه" لكل القضايا.

ورغم أن تفاصيل الاتفاق لم تُكشف كاملة، فإن تقارير سابقة أفادت بأن بومجارتنر حصلت على أموال تفوق ما نص عليه عقد ما قبل الزواج، وأن كوستنر ألزم بدفع أكثر من 63 ألف دولار شهريًّا كنفقة للأطفال.

جدير بالذكر أن الممثل الأمريكي كيفن كوستنر لديه ثلاثة أبناء من بومجارتنر: كايدن (18 عاما)، هايز (16 عاما)، وغريس (15 عاما)، إضافة إلى ثلاثة أبناء من زوجته الأولى سيندي سيلفا: آني (41 عاما)، ليلي (39 عاما)، وجو (37 عاما). كما أن لديه ابنا يُدعى ليام (28 عاما) من صديقته السابقة بريدجيت روني.

أما نونان، فقد تزوجت الملياردير الأمريكي أليك جورز (من أصول يونانية ولبنانية) عام 2016، وأعلنت في ديسمبر 2024 أنهما بصدد الطلاق، ولديهما ابنة مشتركة تبلغ من العمر 6 سنوات تُدعى رايلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.