العربية لحقوق الإنسان تدين منع واشنطن لممثلي فلسطين من المشاركة بالجمعية العامة للأمم المتحدة

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلغاء وزارة الخارجية الأمريكية، تأشيرات الوفد الرسمي الفلسطيني الذي كان يعتزم المشاركة في أعمال الجمعية العامة، في واحدة من الخطوات الخرقاء العديدة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية الحالية منذ ١٨ مارس الماضي.

منع واشنطن المسئولين الفلسطينيين من حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها:" هذه خطوات تعبر عن العجز الأمريكي في مواجهة التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني في وجه جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني".

وتعد المنظمة هذه الخطوة التي تشكل خرقا أمريكيا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة تعبيرا جليا عن الفشل الأمريكي في احتواء العزلة السياسية المفروضة على حكومة الفاشية الدينية الإسرائيلية التي باتت تعد التهديد الأخطر للسلم والأمن الدولي.

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى عقد الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها بالعاصمة السويسرية جنيف في خطوة ثانية شجاعة تتوخى نموذج خطاب الرئيس الفلسطيني لراحل ياسر عرفات في نوفمبر ١٩٨٨.

