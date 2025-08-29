الأهلي يعلن تأجيل جنازة وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء

أعلن النادي الأهلي، عن تأجيل جنازة اللواء وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي، إلي الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، حيث من المقرر الصلاة على الجثمان بمسجد الشرطة بشارع صلاح سالم بالدراسة .

وفاة وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي

أعلن مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن وفاة وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي، صباح اليوم الجمعة.

وقاد وائل عزت ألعاب الماء بالنادي الأهلي للعديد من الإنجازات المختلفة محليا وعربيا خلال السنوات الأخيرة، والتى شهدت العديد من الأرقام والبطولات المتنوعة التي وضعت ألعاب الماء بالنادي الأهلي فى مصاف الأندية.

ومن المنتظر أن يتواجد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب والإدارة التنفيذية على رأس جنازة الراحل التى تشيع بعد قليل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.