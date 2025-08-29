محافظة الإسكندرية تعلن بدء إنشاء الإشارة الثالثة أعلى محور المحمودية

أعلنت محافظة الإسكندرية برئاسة الفريق أحمد خالد حسن عن البدء في إنشاء الإشارة الثالثة أعلى محور المحمودية بمنطقة عزبة حجازي تقاطع شارع النقل والهندسة مع محور المحمودية.

يأتى ذلك تنفيذًا للقرار الصادر من محافظ الإسكندرية الخاص بتخفيض السرعة المقررة للمركبات أعلى محور المحمودية من ٩٠ كم /ساعة الي ٧٠ كم /ساعة وإنشاء إشارات ضوئية لتسهيل عبور المشاة وذلك للحد من الحوادث والحفاظ على الأوراح والممتلكات.

وأوضحت المحافظة فى بيان لها، أنه تم اعداد دراسة للمنطقة بمعرفة قسم التخطيط والبحوث الفنية بإدارة مرور الإسكندرية للنقاط السوداء التي تتكرر بها الحوادث

وأكدت المحافظة، أن الدراسة شملت (إحصائية الحوادث بالمنطقة - كثافة المشاة - التصميم الهندسي للطريق) وبناء على العوامل السابقة تبين ضرورة إنشاء غشارة عبور مشاة بتلك المنطقة للحد من الحوادث حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

ومن الجدير بالذكر أن إشارة عبور مشاة عزبة حجازي تُعد ثالث اشارة مرورية لعبور المشاة أعلى محور المحمودية يتم تنفيذها بمعرفة قسم التخطيط والبحوث الفنية خلال عام ٢٠٢٥ بعد إشارتي:(منطقة الشرقاوي - كنيسة البشارة منطقة حجر النواتية)على أن يتم الانتهاء من تنفيذها خلال الأيام القادمة.

كما سيتم استكمال دراسة باقي النقاط وايجاد الحلول الفنية للحد من الحوادث أعلى محور المحمودية ويأتي هذا في إطار خطة قسم التخطيط والبحوث الفنية بادرة مرور الإسكندرية لعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦.

