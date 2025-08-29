حكام مباريات يوم السبت في ختام الجولة الثانية لدوري المحترفين

دوري المحترفين، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباريات يوم السبت في ختام الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين والتي تشهد خمس مباريات.



وقد جاءت اختيارات الحكام ومقيميهم والمراقبين والمواعيد والملاعب على النحو التالي:



- راية × السكة الحديد: (4.30 – ملعب الإسكندرية): أحمد ماجد (حكمًا للساحة) ’ ماجد السنباطي وتوفيق محمد (مساعدين) ’ السيد عبيد (حكمًا رابعًا) ’ ياسر محمود (مقيمًا للحكام) ’ عبد البديع حمادة (مراقبًا).



- ديروط × مالية كفر الزيات (4.30 – ملعب بني سويف): عمرو عابدين (حكمًا للساحة) ’ أحمد عبد الباسط ووجيه الصيرفي (مساعدين) ’ محمد علي كامل (حكمًا رابعًا) ’ توني عثمان (مقيمًا للحكام) ’ أحمد فريد (مراقبًا للمباراة).



- بترول أسيوط × أبو قير للأسمدة (4.30 – ملعب بترول أسيوط): محمود ربيع (حكمًا للساحة) ’ وائل عاطف ووليد حميد (مساعدين) ’ طارق عبد السلام (حكمًا رابعًا) ’ أسامة فؤاد (مقيمًا للحكام) ’ سيد دياب (مراقبًا للمباراة).



- لافيينا × القناة (6.30 – ملعب الأسيوطي): محمود منصور (حكمًا للساحة) ’ أحمد زغلول وطه سيد (مساعدين) ’ طاهر أيمن (حكمًا رابعًا) ’ محمد سعد (مقيمًا للحكام) ’ محمد عقرب (مراقبًا للمباراة).



- المصرية للاتصالات × الداخلية (8.30 – ملعب المصرية بالمعادي): هيثم عثمان (حكمًا للساحة) ’ إسلام اللبيني وهشام صبري (مساعدين) ’ عُدي إبراهيم (حكمًا رابعًا) ’ خليل أبو العلا (مقيمًا للحكام) ’ عبد الله عبودة (مراقبًا للمباراة).

