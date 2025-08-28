الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

فتح باب الطعون والتنازلات بانتخابات محرري الفن بنقابة الصحفيين السبت والأحد

نقابة الصحفيين، فيتو
أعلنت نقابة الصحفيين، عن فتح باب الطعون والتنازلات على انتخابات شعبة محرري الفن يومي السبت والأحد المقبلين، على أن تُعقد الانتخابات 2 سبتمبر المقبل. 
 

انتخابات شعبة محرري الفن 

وتم التسجيل في كشوف الجمعية العمومية من الساعة الرابعة وحتى الخامسة مساء يوم ٢ سبتمبر، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد بحضور الأغلبية القانونية (نصف عدد الأعضاء + واحد)، يتم مد التسجيل ساعة فى ساعة، وفى حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل الجمعية العمومية على أن تُعقد يوم الثلاثاء (9 سبتمبر) 2025م، بحضور (25% من عدد الأعضاء) بذات الضوابط والقواعد.

 

الإشراف على انتخابات شعبة محرري الفن 

 - تم اختيار لجنة للإشراف على الانتخابات وتضم ثلاثة من الصحفيين من غير المرشحين، أمال عثمان، وعصام زكريا، ومحمد نصر، بالإضافة إلى وكيل النقابة المشرف على الشُّعب والروابط عبد الرءوف خليفة، وعضو المجلس المسئول عن لجنة المتابعة محمود كامل، وتتولى اللجنة متابعة إجراءات الانتخابات وفق القواعد المقررة، وتقوم بفرز الأصوات وإعلان النتيجة.

ads