إيرادات ضخمة لفيلم “ماما وبابا” في أول أيام عرضه بالسينمات

استقبلت دور العرض السينمائي المصري خلال الساعات الماضية فيلم الكوميدي العائلي الذي يحمل اسم “ماما وبابا” بطولة النجمين محمد عبد الرحمن توتا وياسمين رئيس.

إيرادات فيلم ماما وبابا

وتصدر فيلم ماما وبابا الإيرادات في أول يوم عرض بإجمالي إيرادات بلغت 950 الف جنيه محتلا بذلك المركز الأول في البوكس أوفيس.

قصة وابطال فيلم ماما وبابا

فيلم "ماما وبابا" من بطولة محمد عبد الرحمن وياسمين رئيس، وتأليف محمد صادق وإنتاج محمد رشيدي “، وياسر صلاح وإخراج أحمد القيعي، ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي في العديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل.

كانت الشركة المنتجة قد طرحت البوستر الرسمي الأول لفيلم "ماما وبابا"، الذي يقوم ببطولته النجم الكوميدي محمد عبد الرحمن توتا، والفنانة ياسمين رئيس، ويجمع بينهما العديد من المواقف الكوميدية.

