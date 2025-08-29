تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025، الحد الأدنى ورابط وخطوات التسجيل

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. يواصل طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025، تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال معامل الحاسب الآلي المنتشرة بالجامعات، أو من خلال أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة (الدور الأول، ويُستكمل لاحقًا بالطلاب الناجحين في الدور الثاني) ضمن المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضي 26 أغسطس 2025، على أن يستمر التسجيل مفتوحا حتى اكتمال تقدم جميع الطلاب، على أن تُعلن النتائج في صورة مجمعة عقب الانتهاء من عمليات المراجعة.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كما حددت الوزارة الحد الادنى لتنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامه 2025، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية وجاء كالتالي:

205 درجات لطلاب الثانوية العامة (النظام القديم)، 160 درجة لطلاب الثانوية العامة (النظام الحديث).

رابط وخطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

يمكن لطلاب المرحلة الثالثة 2025، تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني يوميا خلال أيام المرحلة الثالثة، ولحين غلق باب التسجيل، سواء من خلال معامل التنسيق الإلكتروني اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا، أو من خلال جهاز الحاسب الشخصي لكل طالب، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــا.

يختار الطالب خدمات تنسيق الثانوية العامة 2025.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

ستظهر أمام الطالب بياناته الشخصية وعليه التأكد من صحتها.

بعد ذلك يقوم الطالب بتسجيل رغباته.

يمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بتسجيلها على الموقع.

ينتظر الطالب لحين ظهور نتيجة المرحلة لمعرفة الكلية التي تم ترشيحه لها.

