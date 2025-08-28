الإثنين، واحد من الناس يحتفل بالمولد النبوي الشريف في رحاب مسجد السيدة زينب

يقدم الإعلامي عمرو الليثي سهرة خاصة في رحاب مسجد السيدة زينب من برنامج واحد من الناس على شاشة قناة الحياة، في التاسعة والنصف من مساء الإثنين المقبل.

ويستضيف الليثي خلال اللقاء الشيخ رمضان عبد المعز والمبتهل فوزي عياد، ويتحدث عبد المعز عن كيفية الاحتفال الصحيح بالمولد النبوي، ويروي حكايات من السيرة النبوية العطرة وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم ولماذا سمي بهذه الأسماء.

ويشرح عبد المعز: هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام أو آل بيت النبي زوجاته وأبناءه وأحفاده يحتفلون بذكرى ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، وما هو الشكل الأمثل للاحتفال بذكرى ميلاده عليه الصلاة والسلام.

المبتهل فوزي عياد

كما يقدم المبتهل فوزي عياد عدد من الابتهالات النبوية ومنها "ولد الهدى فالكائنات ضياء" و"أنت فينا أنت فينا لا نعذب يا حبيب" و"أنت فينا" وأيضًا "في حراء كنت تعبد ربك الهادي" و"تسجد في خشوع وتعبد" و"ودعاء وحنينا".

