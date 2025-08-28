الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة "مرتاح كدة" على يوتيوب (فيديو)

رامي جمال، فيتو
رامي جمال، فيتو

طرح المطرب رامي جمال، أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان “مرتاح كدة” وذلك على موقع يوتيوب.

أغنية رامي جمال 

أغنية رامي جمال الجديدة “مرتاح كدة” من كلمات عمرو عبده، وألحان عمرو الشاذلي، وميكس وماستر محمد ياسر.

وكان قد طرح رامي جمال مؤخرا ألبوم محسبتهاش وحققت نجاحا كبيرا.

يضم ألبوم محسبتهاش 15 أغنية، هي: تطلب حنية، محسبتهاش، يا جمالك، كأنه مجاش، مش لاقيكي، زي الخطاف، غبت ليه، مالي بس، هات حضن، ماطلعتش جدع، كلام عيب يتحكي، بُعدك أذاني، روحي عليك بتنادي، تيجي نرجع، قبلت التحدي.

ويستعد رامي جمال  لطرح ألبوم جديد في فصل الشتاء خلال شهر يناير المقبل، عقب الانتهاء من تسجيل أغانيه.    

أغنية رامي جمال المطرب رامي جمال اغاني رامي جمال

