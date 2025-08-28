هل تواصل الأهلي مع موسيماني لخلافة ريبيرو؟ مصدر يرد

تداولت خلال الساعات الماضية، أنباء بشأن وجود اتصالات من جانب النادي الأهلي مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، للحديث عن عودته لقيادة الفريق خلفا للاسباني خوسيه ريبيرو.

فيتو تواصلت مع مصدر مقرب من بيتسو موسيماني للوقوف على هذا الأمر، وجاء الرد كالتالي: “لم تصلنا أي اتصالات من النادي الأهلي للحديث عن عودة بيتسو من جديد.. علاقتنا جيدة جدا بالأهلي والكابتن محمود الخطيب.. بيتسو يرحب بالعودة إلى مصر والعمل مدربا للأهلي.. جاهزون للأمر مجددا ولكن لا توجد اتصالات رسمية في هذا الشأن.. علاقتنا جيدة جدا مع جماهير الأهلي وتصلنا رسائلهم باستمرار وبيتسو يتفاعل مع بعضها عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به”.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي دعم لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم استعدادا لمباراة بيراميدز، حيث حضر الخطيب مران الأهلي الصباحي في التتش.

وعلى صعيد فريق الكرة واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، استعداداته لمباراة بيراميدز المقرر لها بعد غد السبت.

وخاض الفريق مرانا قويا صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة وشهد المران محاضرة فنية مطولة من الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني للأهلي مع لاعبيه من أجل تجهيز الجميع لمواجهة بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري



ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.



القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

