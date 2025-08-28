الخميس 28 أغسطس 2025
اعتماد 131 معهدا أزهريا من هيئة الجودة

الشيخ أيمن عبدالغني
الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

حصل قطاع المعاهد الأزهرية على اعتماد (131) معهدًا جديدًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 /2025م.

اعتماد 131 معهدًا أزهريًا من هيئة ضمان الجودة والاعتماد بالفصل الدراسي الثاني

وجاء اعتماد المعاهد على النحو التالي:
(65) معهد رياض أطفال.
(35) معهدًا ابتدائيًّا.
(30) معهدًا إعداديًّا وثانويًّا.
بالإضافة إلى اعتماد مشروط لمعهد واحد هو معهد الدكتور رجب بدوي.

اعتماد المعاهد الأزهرية من هيئة ضمان الجودة والاعتماد 

وقال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر: إن حصول هذا العدد الكبير من المعاهد على الاعتماد يأتي ثمرةً لتوجيهات ودعم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الذي يولي العملية التعليمية اهتمامًا خاصًّا، ويحرص على الارتقاء بجودة التعليم الأزهري بما يحقق التميز والتفرد في مختلف مراحله. 

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذا الاعتماد يعكس الجهد الكبير الذي تبذله الإدارات التعليمية والمعاهد في الالتزام بمعايير الجودة، مشيرًا إلى أن القطاع مستمر في خططه لتوسيع قاعدة المعاهد المعتمدة بما يتواكب مع تطلعات الأزهر ورؤيته المستقبلية.  

