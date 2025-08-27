إغلاق لجان الاقتراع في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بـ5 محافظات

جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق لجان الاقتراع في تمام التاسعة مساء في نهاية اليوم الأول من التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.

وتقام جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، اليوم الأربعاء، وغدا الخميس، في 5 محافظات، هي: “بني سويف والوادي الجديد والإسماعيلية والغربية والأقصر”، ويتنافس خلالها 10 مرشحين، ويجرى التصويت داخل 1367 لجنة فرعية.

مع حلول الساعة التاسعة مساءً يبدأ رؤساء اللجان الفرعية إجراءات غلق اليوم الأول من التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ وفقًا لما أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات.

حيث يخرج رئيس اللجنة الفرعية إلى جمعية الاقتراع وفي حال وجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم حتى ذلك الوقت يتم حصر عددهم وإعداد كشف بأسمائهم لتُستكمل عملية التصويت لهم فقط.



وبعد الانتهاء يعلن رئيس اللجنة انتهاء عملية الاقتراع لليوم الأول ويتم إثبات ذلك في محضر إجراءات اللجنة الفرعية رقم 8 ش ويوقع عليه رئيس اللجنة وأمناء اللجنة ومندوبو المرشحين داخل اللجنة.

كما يقوم رئيس اللجنة بغلق فتحة صندوق الاقتراع المخصص لوضع بطاقات إبداء الرأي وتسجيل الرقم المسلسل للقفل البلاستيكي في محضر اللجنة.



وفي ختام اليوم تتم مراجعة أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من خلال كشف الناخبين نموذج 6 ش كما يمكن الاستعانة بالتطبيق الإلكتروني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات لحصر أعداد الحضور من خلال مسح رمز QR Code وذلك لتسهيل عملية المراجعة وتدقيق الأعداد.

المرشحون بجولة الإعادة في انتخابات الشيوخ

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في عدد من المحافظات، وذلك على النحو التالي:

محافظة الغربية: بين المرشحين مجدي السيد عبد الله، وأحمد مصطفى الجعبري.



محافظة بني سويف: بين المرشحين هشام محمد مجدي محمد عبد المجيد، وعلي فايز بدوي علي.

محافظة الأقصر: بين المرشحين محمد عبد العليم حسين محمد، ومحمد محمود ياسين أبو السعود.

محافظة الإسماعيلية: بين المرشحين مجدي سعد علي زايد، ومحمد غنام أحمد عمر.

محافظة الوادي الجديد: بين المرشحين عبد الحكم أحمد جبالي عيسى، وخيري محمد خضر علي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.