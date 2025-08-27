إخلاء سبيل صانعة محتوى شهيرة بكفالة في قضية الفيديوهات الخادشة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، إخلاء سبيل صانعة محتوى، بكفالة مالية، على ذمة القضية المتهمة فيها بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل القضية

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت نشر صانعة المحتوى مقاطع فيديو عبر صفحتها، تضمنت ألفاظًا خارجة وإيحاءات تتنافى مع قيم وعادات المجتمع، بالإضافة إلى ظهورها بملابس خادشة للحياء بهدف جذب المتابعين.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبطها، وتبين أنها مقيمة بالإسكندرية ولها معلومات جنائية سابقة، وعُثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة "حشيش وأفيون".

اعترافات المتهمة

وبمواجهتها أقرت بحيازتها المواد المخدرة بقصد التعاطي، إلى جانب اعترافها بنشر مقاطع الفيديو لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مالية من وراء ذلك النشاط.

قرارات التحقيق

أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيلها بكفالة مالية، مع استمرار متابعة نشاطها الإلكتروني، فيما تواصل الأجهزة المعنية حملاتها ضد المحتوى غير اللائق على منصات التواصل.



