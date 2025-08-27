جوري بكر تكشف كواليس شخصية وداد في "ستديو إكسترا" (فيديو)

تحل الفنانة جوري بكر، غدا ضيفا على برنامج "ستديو إكسترا"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، للحديث عن شخصيتها الفنية وبداياتها، وكواليس شخصية "وداد"، فى مسلسل "جعفر العمدة"، الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.



كما تتحدث الفنانة عن أسباب أزمتها مع السوشيال ميديا.



وكانت الفنانة جوري بكر دخلت فى نزاع خلال الفترة الماضية مع زوجها وصل إلى ساحات المحاكم على أحقية حضانة نجلها.

وانتهى النزاع الذى أعلن عنه محامي طليق الفنانة جوري بكر، مؤكدا أن الطرفين اتفقا على الصلح بهدف مصلحة الصغير، حيث تم الاتفاق على رؤيته وترتيب تربيته بين والده ووالدته ضمن بيئة مستقرة وسلمية.

وأشار إلى أن تفاصيل الاتفاق تضمنت أن يعيش الطفل مع والده، على أن يتم تنسيق رعايته بالتساوي مع والدته، كما تم التوصل إلى احترام متبادل بين الطرفين، والتزام مشترك بتوفير رعاية ملائمة للصغير ضمن إطار عائلي يسوده الهدوء والاستقرار.

وكان مكتب تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة بأكتوبر في الجيزة، قرّر يوم الثلاثاء الماضي، إحالة دعوى الرؤية المقامة من طليق الفنانة جوري بكر إلى هيئة المحكمة، للنظر فيها بجلسة علنية، وذلك بعد تغيب الفنانة أو من ينوب عنها عن حضور جلسة التسوية المحددة.



وفي وقت سابق، قرر مكتب تسوية المنازعات الأسرية في أول أكتوبر عدم اختصاصه بنظر النزاع القائم بين الفنانة جوري بكر وطليقها حول حضانة طفلهما، لتحال القضية رسميا إلى محكمة الأسرة للفصل النهائي في مدى صلاحية الأم للاستمرار في الحضانة، وذلك ضمن الدعوى رقم 1976 لسنة 2025.





يأتي هذا التطور بالتزامن مع إنذار رسمي حمل رقم 9569 لسنة 2025، تقدم به محامي الزوج، طالبا فيه إسقاط الحضانة عن الأم، مستندا إلى انشغالها الدائم بأعمالها الفنية وادعائه بعدم ملاءمتها لرعاية الطفل، كما قدم طلب آخر منفصل برقم 1977 يطالب بحق الأب في رؤية الصغير لحين حسم القضية.



