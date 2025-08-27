انتشال جثتي فتاتين غرقتا في هويس الراهبين بسمنود بالغربية (صور)

لقيت فتاتان مصرعهما غرقًا أثناء غسل الأواني على ضفاف هويس قرية الراهبين مركز سمنود بمحافظة الغربية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغا من الأهالي بسقوط فتاتين تبلغان من العمر 12 و13 عامًا في مياه الهويس.

وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية التي تمكنت من انتشال الجثتين.

جرى نقل الجثتين إلى مستشفى سمنود العام فيما قامت الأجهزة الأمنية بتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.