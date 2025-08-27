الخميس 28 أغسطس 2025
انتشال جثتي فتاتين غرقتا في هويس الراهبين بسمنود بالغربية (صور)

انتشال جثتي فتاتين
انتشال جثتي فتاتين غرقتا في هويس الراهبين بسمنود

لقيت فتاتان مصرعهما غرقًا أثناء غسل الأواني على ضفاف هويس قرية الراهبين مركز سمنود بمحافظة الغربية.

جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، محافظ الغربية يتفقد لجان التصويت بطنطا (صور)

كانوا راجعين من فرح، إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بطريق (طنطا – السنطة)

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغا من الأهالي بسقوط فتاتين تبلغان من العمر 12 و13 عامًا في مياه الهويس.

وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية التي تمكنت من انتشال الجثتين.

جرى نقل الجثتين إلى مستشفى سمنود العام فيما قامت الأجهزة الأمنية بتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

