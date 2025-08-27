الأربعاء 27 أغسطس 2025
ضبط 100 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

شنت مديرية الطب حملة تفتيشية مكبرة بنطاق حي شرق شبرا الخيمة أسفرت عن ضبط 100 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بـالقليوبية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة السيد علاء فاروق، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، وتحت إشراف الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتورة لمياء عطية مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية.

وضمت اللجنة  الإدارة البيطرية بشبرا الخيمة بالاشتراك مع حي شرق شبرا الخيمة، مديرية الطب البيطري بالقليوبية بالتعاون مع الإدارة البيطرية بشبين القناطر وإدارة تموين شبين القناطر.

وأسفرت الحملة عن ضبط 100 كجم من اللحوم والأوراك والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، منها 65 كجم أوراك غير صالحة،15.5 كجم لحم بقري غير صالح، و13 كجم لحم جملي ولحم بقري صالح.


وتم تحرير 5 محاضر بالمخالفات، وتسليم المضبوطات لمفتش التموين لاستكمال الإجراءات القانونية.

