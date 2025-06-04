فرص المنتخب السعودي لحسم التأهل المباشر لكأس العالم 2026

يدخل المنتخب السعودي مرحلة الحسم في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث يخوض مباراتين بالجولتين الأخيرتين من المرحلة الثالثة بالتصفيات القارية.

وكان "الأخضر" أبقى على حظوظه في التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026 بعدما حصد 4 نقاط في مباراتي فترة التوقف الدولي الماضية، بالفوز على الصين ثم التعادل أمام اليابان، وهو ما حافظ على آمال المنتخب السعودي التي لا تبدو سهلة لكنها ليست مستحيلة.

الأخضر السعودي يسعى لحسم التأهل المباشر

ويحل المنتخب السعودي ضيفًا على شقيقه البحريني الخميس لحساب الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثالثة، قبل أن يستقبل نظيره الأسترالي يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتل "الأخضر" المركز الثالث برصيد 10 نقاط بفارق 3 نقاط عن أستراليا صاحبة الوصافة، وبفارق نقطة عن إندونيسيا صاحبة المركز الرابع بـ9 نقاط، بينما يأتي المنتخب البحريني خامسًا بـ6 نقاط بفارق الأهداف عن الصين.

ولا بديل أمام المنتخب السعودي سوى الفوز في مباراتيه المتبقيتين بالمجموعة أمام البحرين وأستراليا، إذا ما أراد خطف بطاقة التأهل المباشر إلى نهائي كأس العالم، لكن الفوز في المباراتين لن يكون كافيا بسبب لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي تضع فارق الأهداف كأولوية قبل "المواجهات المباشرة".

ويتفوق المنتخب الأسترالي على "الأخضر" بفارق 3 نقاط، وكذلك بفارق تهديفي كبير "9 أهداف"، حيث سجلت أستراليا 13 هدفا مقابل 7 تلقتها شباكه، في حين سجل الأخضر 4 أهداف مقابل 6 أهداف تلقتها شباكه.

ويحتاج الأخضر للتأهل المباشر إلى كأس العالم 2026 الفوز في المباراتين المتبقيتين في مقابل تعثر أستراليا أمام اليابان في المباراة التي ستجمعهما قبل ساعات من لقاء المنتخب السعودي أمام البحرين.

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