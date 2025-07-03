مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع نجم أهلي جدة السعودي

اتخذ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خطوات جديدة ومفاجئة نحو التعاقد مع المهاجم الدولي الإنجليزي إيفان توني، نجم نادي أهلي جدة السعودي، خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

ووفقا لموقع "Football Insider"، فإن ميك براون، كبير كشافي النادي السابق، أكد أن اللاعب أبدى رغبته في العودة إلى إنجلترا، بعد موسم واحد قضاه في الدوري السعودي، حيث ما يزال يشعر بأنه قادرا على التألق في أعلى مستويات اللعبة.

أرقام إيفان توني مع أهلي جدة

وأوضح الموقع أن إيفان توني ما يزال يحظى بتقدير كبير داخل أسوار اليونايتد، بفضل سجله التهديفي المميز في السعودية، إذ أحرز 30 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال 44 مباراة في موسم 2024-2025 بمختلف البطولات مع الراقي.

وكان مانشستر يونايتد قد أبدى اهتمامًا سابقًا بضم اللاعب في صيف 2024، حيث خطط لتقديم عرض بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني، قبل أن ينتقل اللاعب إلى الأهلي في صفقة غير متوقعة حينها.

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