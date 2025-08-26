السفارة الإيرانية في لبنان تعلق على إهانة الموفد الأمريكي للصحفيين

قالت السفارة الإيرانية في لبنان: إن السياسات الأمريكية الغارقة في التسلط والعنجهية وازدراء الشعوب مثيرة للشفقة.

السفارة الإيرانية في لبنان تعلق على إهانة باراك للصحفيين



وجاء في بيان السفارة الإيرانية الصادر عنها اليوم الثلاثاء:" مثيرة للشفقة تلك السياسات الأمريكية الغارقة في التسلط والعنجهية وازدراء الشعوب، كما هو حال القائمين عليها".



وأضاف البيان: هناك بون شاسع يفصل بين نهجهم ونهجنا، تجلى بوضوح في مشهدين متناقضين: الدكتور علي لاريجاني الذي ظهر على المنابر والشاشات اللبنانية بمناقشات اتسمت باللباقة والكياسة، مجيبا بجرأة ورحابة صدر حتى على أكثر الأسئلة حدة؛ في مقابل الموفدين الأمريكيين الذين ترى رجالهم يوجهون الإهانات والألفاظ النابية إلى الصحافيين".

وختم البيان: "تطلق نساؤهم تصريحات رخيصة تفتقر إلى الأدب، كاشفة عن حقد أعمى تجاه المناضلين الشرفاء في العالم".

وتسبب الموفد الأمريكي توماس باراك في موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مؤتمره الصحفي في قصر بعبدا، بسبب طريقته في التعامل مع الصحفيين اللبنانيين، حيث قال قبل بداية المؤتمر الصحفي للصحفيين: "اصمتوا لحظة.. في اللحظة التي يصبح فيها الوضع فوضويا وحيوانيا سنرحل".

