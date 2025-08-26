حكاية Just You الحلقة 4، مقتل صديق والد تارا عماد في ظروف غامضة

دارت أحداث حكاية Just You الحلقة 4، ضمن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، حول انطلاق سارة في رحلة البحث عن نهى (بسمة داوود) التي اختفت في نهاية الحلقة الثالثة.

وبعدما وجدت سارة مفتاح شقة نهى في حقيبتها، قررت أن تذهب برفقة والدتها أمال (وفاء صادق) إلى منزل صديقتها، وبمجرد دخولها، فوجئت بأجواء مظلمة وصوت مياه في الحمام دون وجود أحد، لتكتشف جملة غامضة مكتوبة على الحائط، وهي "ما تراه، ليس كما يبدو.. كل إنسان تعرفه بداخله إنسان لا تعرفه"، وشعرت سارة بوجود شخص يراقبهما داخل الشقة، فهرعت مع والدتها للخروج سريعًا.

وتوجهت سارة ووالدتها إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن اختفاء نهى، إلا أن الضابط أكد أنه لا يوجد دليل يساعدها، ما جعل والدتها تسحبها للخروج، وتواصلت سارة مع أسرة نهى في الاسماعيلية لتتفاجأ أنهم لا يعرفون عنها شيئًا.

في اليوم التالي بالعمل، اكتشفت سارة أن شخصًا ادعى أنه شقيق نهى يُدعى "محمود" طلب إجازة لها بزعم مرضها، في حين أن الحقيقة أن محمود هو اسم خطيبها، وليس شقيقها، ما زاد من قلقها ورعبها.

قررت سارة الحصول على إجازة من عملها، لتفاجأ برسالة جديدة على هاتفها مكتوب فيها كلمة واحدة: (فلوس)، فتصرخ متسائلة "أنت مين؟ عايز مني إيه؟"، ما أثار ريبة زملائها، وتدخل سليم (عمرو جمال) ليهدئها، فاعترفت له بأن نهى مختطفة.

قرر سليم الوقوف بجانبها ومساعدتها، ليبدأ بينهما تقارب إنساني ورومانسي لأول مرة منذ بداية الأحداث.

واصطحبت سارة والدتها وسليم إلى صديق والدها الدكتور أحمد عبدالمقصود، المتخصص في الإلكترونيات، الذي رجح أن يكون هناك "هاكر" وراء كل ما يحدث.

ورغم شكوك سارة في عامر (مهندس الـ IT)، إلا أن الدكتور أحمد زرع فكرة خطيرة في ذهنها وهي أن تكون نهى نفسها متورطة، خاصة وأن رسالة "فلوس" وصلت بعد اختفائها مباشرة.

تركت سارة هاتفها واللاب توب مع الدكتور أحمد لفحصهما، بينما عاد سليم لتوصيلها للمنزل، وتنتهي الحلقة بإلقاء الدكتور أحمد من سيارة مجهولة أمام مستشفى في حادث غامض يزيد من جرعة التشويق.

مواعيد عرض حلقات حكاية "just you"

تعرض حلقات حكاية "just you" في تمام الساعة 7:00 مساء على قناة DMC، والإعادة الأولى تكون في تمام الساعة 2 صباحا، أما الإعادة الثانية تكون في تمام الساعة 9 من صباح اليوم التالى.

كما تعرض الحلقات عبر قناة DMC DRAMA في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة الأولى ستكون في تمام الساعة 8 صباحا، أما الإعادة الثانية ستكون في تمام الساعة 5 مساء، ويعرض المسلسل كذلك عبر منصتي شاهد وWatch It.

تفاصيل حكاية Just You

حكاية Just You من بطولة تارا عماد، وفاء صادق، بسمة داود، عمرو جمال، جنة عبدالمنعم، ونبيل علي ماهر، ومن تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبو ذكرى.

تفاصيل حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

يذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يتكون من 7 حكايات منفصلة، كل واحدة من 5 حلقات، بمجموع 35 حلقة، ويعتمد في بطولته على عدد من النجوم الشباب، وهو من إنتاج كريم أبو ذكري (K Media).

