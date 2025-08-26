الأربعاء 27 أغسطس 2025
ما حكم الحلف على شيء ثم الرجوع عنه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الشيخ عويضة عثمان،
الشيخ عويضة عثمان، فيتو

رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سأل، قال  فيه: ما الحكم لو أني حلفت على شيء ألا أفعله ثم فعلته؟ موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أقسم على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير وليكفِّر عن يمينه".

 

وأضاف عثمان، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، تقديم الإعلامي مهند السادات المذاع على قناة الناس، أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه كان يأخذ بهذا التوجيه النبوي، فكان إذا أقسم على أمر ثم وجد غيره خيرًا منه، قدَّم الخير وكفَّر عن يمينه.

وأشار إلى أن كثيرًا من الناس يقعون في مثل هذا الأمر وقت الغضب، فيحلف أحدهم على مقاطعة أخيه أو صديقه أو جاره، ثم بعد أن يهدأ يرى أن صلة الرحم أو استمرار الود أولى وأوجب، وهنا عليه أن يفعل الخير ثم يكفر عن يمينه، سواء قدَّم الكفارة قبل الفعل أو بعده، فكلاهما صحيح.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على أن الأولى للمسلم أن يُقدِّم الخير، ثم يُخرج كفارة اليمين، حتى لا يقع في إثم القطيعة أو التفريط في الحقوق الشرعية.

