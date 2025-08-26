أصدرت الرئاسة اللبنانية، مساء الثلاثاءـ بيانا أعربت فيه عن أسفها للكلام الذي صدر عفوا عن منبرها من قبل أحد ضيوفها، في إشارة إلى الموفد الأمريكي لسوريا توم باراك.

الرئاسة اللبنانية تعرب عن أسفها بسبب تصريحات من الموفد الأمريكي لسوريا

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيانها إنها "إذ تشدد على احترامها المطلق لكرامة الشخص الإنساني بشكل عام، ‏يهمها أن تجدد تقديرها الكامل لجميع الصحافيين والمندوبين الإعلاميين المعتمدين لديها بشكل خاص، وتوجه اليهم كل التحية على جهودهم وتعبهم لأداء واجبهم المهني والوطني".

وجاء البيان بعد ساعات على المؤتمر الصحفي الذي عقده الموفد الأمريكي توم باراك في قصر بعبدا، حيث أثار غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب توجيهه عبارة مستفزة للصحفيين اللبنانيين.

وتسبب الموفد الأمريكي توماس باراك في موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مؤتمره الصحفي في قصر بعبدا، بسبب طريقته في التعامل مع الصحفيين اللبنانيين.

وقبل بداية المؤتمر الصحفي قال باراك للصحفيين: "اصمتوا لحظة.. في اللحظة التي يصبح فيها الوضع فوضويا وحيوانيا سنرحل".

