رسائل روسية إلى مصر بمناسبة مرور 82 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية (إنفوجراف)

الرئاسة في أسبوع: السيسي يشارك في احتفالات عيد الشرطة ويطمئن المصريين على أمن واستقرار البلاد.. ويبحث تطورات غزة وسوريا مع قادة روسيا والنمسا.. ويستقبل رئيس الصومال ويهنئ ترامب