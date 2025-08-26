غرق شاب بنهر النيل في إسنا بالأقصر أثناء صيانة "ذهبية" والبحث عن جثمانه (صور)

لقي شاب مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر أثناء عمله في صيانة مركب “ذهبية”، وجارٍ البحث عن جثمانه.

غرق شاب في نهر النيل

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بمصرع الشاب «كيرلس عماد زكريا» 19 عامًا، مقيم بمركز ومدينة أرمنت، أثناء عمل في صيانة مركب بمركز إسنا.

وتواصل قوات المسطحات المائية والإنقاذ النهري بمديرية أمن الأقصر أعمال البحث عن جثمان الشاب الذي لقي مصرعه غرقًا في الحال بعدما اختل توازنه وسقط في المياه، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

