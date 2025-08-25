محمد ثروت: حصلت على بكالوريوس التجارة في 7 سنوات

قال الفنان محمد ثروت، إنّ الفنان الراحل سمير غانم كان إنسانا جميلا: "كان ورا الكاميرا زي قدامها، ودمه كان خفيف والناس كلها بتحبه".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: "كان ينشر الطاقة الإيجابية في الكواليس، وعلمني الارتجال، فقد تعلمت منه كثيرا في هذا الأمر، وعلمني أننا يجب أن نبدع في أي مشهد وأن نضع بصمته فيه، وأن نبحث في المشهد لتقديم الأفضل وتقديم الكوميديا للمشاهدين من خلالها".

وتابع، أنه حصل على شهادة بكالوريوس تجارة في 7 سنوات، موضحًا: "مدة الدراسة في البكالوريوس 4 سنوات، لكني كنت بسقط عشان أمثل، وتوفى والدي بعد تخرجي من الجامعة بعامين، وكان والدي يرفض أن ألتحق بمعهد الفنون المسرحية أو معهد السينما بعد تخرجي من الثانوية العامة، فقد طلب مني الحصول على شهادة ثم فعل ما أريد، وبعدما كبرت أدركت جيدا أن والدي كان مصيبا في هذا، فمن المهم أن أحصل على شهادتين، حتى إذا لم أكن موفقا في التمثيل يكون لديّ شهادة أخرى استند عليها".

وأكد: "كنت أمثل مع فرق حرة في العامين اللذين أعقبا تخرجي، فقد مثلت في مسرح الدولة ومهرجان الساقية المهرجان القومي للمسرح، وكنت أعمل في بعض فرق وسط البلد بلا مقابل، وأحيانا كنا ننفق من جيوبنا لشراء الملابس والتعاقد على الديكور، ولكن كل ذلك كان يحدث بحب وشغف كبيرين حتى نحصل على إعجاب الناس، حيث لم تكن الشهرة أو المال هدفا لنا، ولكن كنا نريد أن يقول الناس إن لدينا ما نقدمه لهم.. حب الشغلانة نفسه ممكن يعليك لأماكن ويوصلك لحاجات أبعد من خيالك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.