الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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حوادث

قرارات جديدة من النيابة بشأن التيك توكر محمد عبد العاطي

البلوجر محمد عبد
البلوجر محمد عبد العاطى

أمرت نيابة 6 أكتوبر مباحث الأموال العامة بإجراء تحريات حول ثروة صانع المحتوى محمد عبد العاطي والمتهم بنشر مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

كما أمرت بالتحفظ على المعدات والأحراز الموجودة داخل الاستديو الخاص به، والذي كان يستخدمه في تسجيل حلقاته.

تفاصيل القبض على محمد عبد العاطي

وذكر بيان أمنى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على أحد صناع المحتوى، على خلفية بلاغات متعددة وردت بشأن نشره مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وإيحاءات غير لائقة، تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، وتشكل إساءة لاستخدام منصات التواصل.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، الذي تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة. 

وبمواجهته، أقر بقيامه بنشر تلك المقاطع بهدف جذب نسب مشاهدات عالية وتحقيق أرباح مادية من خلال التفاعل على صفحاته الإلكترونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.

جاء ذلك  في إطار التصدي للمحتوى الضار الذي يخالف القوانين والضوابط الأخلاقية المعمول بها.

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نيابة 6 اكتوبر مقاطع خادشة للحياء مباحث الأموال العامة صانع المحتوى محمد عبد العاطى

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