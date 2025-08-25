الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين ليفربول ونيوكاسل بعد 15 دقيقة

ليفربول ضد نيوكاسل،
ليفربول ضد نيوكاسل، فيتو

الدوري الإنجليزي، مرت 15 دقيقة من زمن مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الان على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وما تزال النتيجة التعادل السلبي بين الفريقين

تشهد الدقيقة 7 ركلة حرة مباشرة ليفربول في وسط ملعب نيوكاسل يونايتد من جهة اليمين، نفذت بتمريرات قصيرة انتهت دون خطورة على المرمى.

وحتى الدقيقة 10 محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة بشكل مبكر على مناطق وسط الملعب.

وفي الدقيقة 13 عرضية من الجبهة اليسرى لليفربول عن طريق ميلوس كيركيز إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بسهولة عن مناطق الخطورة.

أعلن الهواندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيلة فريقه لمواجهة نيوكاسل، والتي ضمت كل من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ميلوس كيركيز، وفيرجيل فان دايك، وإبراهيما كوناتي.

خط الوسط: رايان جرافينبريتش، وفلوريان فريتس، ودومينيك سوبوسلاي، وكورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، وهوجو إيكيتيكي، وكودي جاكبو.

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام ليفربول

ودفع إيدي هاو مدرب نيوكاسل، بالسويدي أنتوني إيلانجا لقيادة خط الهجوم، في غياب مواطنه أليكسندر إيزاك.

ويبدأ المكبايس بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: كيران تريبيير، فابيان شار، بيرن، ليفرامينتو.

خط الوسط: ساندرو تونالي، برونو جيمارايش، جويلينتون.

رقم أسطوري ينتظر محمد صلاح أمام نيوكاسل 

وبحسب الموقع الرسمي لليفربول، في حال تسجيل صلاح هدفا أمام نيوكاسل، ينفرد بالمركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي على مر العصور، والذي يتقاسمه حاليا مع آندي كول، برصيد 187 هدفًا لكل منهما.

ويتصدر القائمة النجم الإنجليزي السابق، آلان شيرر، برصيد 260 هدفًا، ثم هاري كين (213)، وواين روني (208).

من جهة أخرى، ساهم صلاح في 18 هدفًا بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد نيوكاسل (10 أهداف و8 تمريرات حاسمة).

كما أن صلاح صنع هدفًا واحدًا على الأقل، في كل من آخر 6 مباريات لليفربول ضد نيوكاسل، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق ذلك أمام خصم بعينه في تاريخ البطولة.

