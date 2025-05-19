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رياضة

يوفنتوس يهزم أودينيزي بثنائية في الدوري الإيطالي

يوفنتوس
يوفنتوس

فاز يوفنتوس على أودينيزي بهدفين نظيفين في إطار منافسات  الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي.

 

ثنائية يوفنتوس جاءت عن طريق دوجلاس ويوهالافيتش ليحقق السيدة العجوز النقاط الثلاث.

 

كما حقق فريق روما فوزا كبيرا على ميلان، بنتيجة 3ـ1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وتقدم روما مبكرا عن طريق جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 3، ثم تعادل ميلان عن طريق جواو فيليكس في الدقيقة 39.

وتلقى سانتياجو خيمينيز لاعب ميلان بطاقة حمراء في الدقيقة 21. 

وفي الشوط الثاني، أضاف لياندرو باريديس الهدف الثاني لروما في الدقيقة 58 وجاء الهدف الثالث عن طريق بريان كريستانتي في الدقيقة 87.


 تشكيل روما ضد ميلان 


سفيلار، سيليك، مانشيني، نديكا، سايليماكيرس، كوني، باريديس، كريستانتي، أنجلينو، سولي، شوموردوف.

 تشكيل ميلان ضد روما 

ماينان، توموري، جابيا، بافلوفيتش، موسى، رينديرز، لوفيتس تشيك، خيمينيز، بوليسيتش، جواو فيليكس، سانتياجو خيمينيز.

موقف الفريقين في الدوري الإيطالي

 وبتلك النتيجة يحتل روما المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة، بينما ياتي ميلان في المركز التاسع برصيد 60 نقطة. 

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الجولة السابعة الدوري الإيطالي يوفنتوس

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