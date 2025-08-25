الثلاثاء 26 أغسطس 2025
محافظات

تعليم ميت غمر تنظم حوارا مفتوحا حول البكالوريا مع الطلاب وأولياء الأمور (صور)

حوار حول البكالوريا
حوار حول البكالوريا المصرية بميت غمر، فيتو

واصل عبدالحميد شعيب مدير عام إدارة ميت غمر التعليمية في محافظة الدقهلية، جولاته ولقاءاته بالطلاب وأولياء الأمور في حوار مفتوح حول البكالوريا المصرية، في  مدرسة سعد الدين شريف الثانوية بصهرجت.

 

جاء اللقاء بمشاركة أعداد  من طلاب وأولياء أمور الصف الأول الثانوي من صهرجت والقرى المجاورة في حضور تجاوز كل التوقعات.
 

واستقبل الطلاب وأولياء الأمور مدير عام تعليم ميت غمر  بمشاعر مليئة بالحب والتقدير وتهافت الجميع على لقائه مرحبين به بقبول واسع وترحيب صادق في مشهد يعكس الثقة الكبيرة في شخصه ورسالته التعليمية.

مدير عام تعليم ميت غمر يوزع حلاوة المولد النبوي الشريف على الطلاب

وفي لفتة أبوية مؤثرة قام عبدالحميد شعيب بتوزيع حلاوة المولد النبوي الشريف على الطلاب في إشارة رمزية جميلة لكسر حاجز الرهبة والخوف وبث روح الألفة والبهجة بينهم مؤكدًا أن التعليم رسالة إنسانية تُبنى على القيم والود والتقارب.

فهم قضايا التعليم وتبديد أي مخاوف أو تساؤلات 

وخلال اللقاء أكد "شعيب" أن الحوار بلا قيود ولا حواجز هو السبيل الأمثل لفهم قضايا التعليم وتبديد أي مخاوف أو تساؤلات حيث طرح الحضور ما لديهم من استفسارات بكل حرية ليأتي الرد واضحًا شفافًا وشاملًا.

الفروق الجوهرية بين البكالوريا المصرية والثانوية العامة 

 واستعرض "شعيب" الفروق الجوهرية بين البكالوريا المصرية والثانوية العامة موضحًا مزايا كل نظام ومؤكدًا أن مصلحة الطالب فوق كل اعتبار وأن التطوير التعليمي إنما جاء ليمنح أبناءنا مستقبلًا أكثر إشراقًا وفرصًا أوسع للتميز.

تطوير التعليم بإدارة ميت غمر لخدمة الطالب أولًا وأخيرًا

خرج اللقاء بحالة من الرضا والاطمئنان بعدما لمس الجميع صدق الطرح وحرص القيادة التعليمية على خدمة الطالب أولًا وأخيرًا ليبقى هذا اللقاء علامة مضيئة في مسيرة تطوير التعليم بإدارة ميت غمر ورسالة واضحة أن قيادة واعية تصنع فرقًا حقيقيًا في حياة الأجيال القادمة.

