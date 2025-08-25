عامر عامر أفضل لاعب في مباراة الأهلي وغزل المحلة

توج عامر عامر حارس مرمى غزل المحلة بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الأهلي، التي انتهت قبل قليل على استاد المحلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقدم عامر عامر أداء جيدا على مدى شوطي المباراة، وزاد عن مرماه ببسالة، وتصدى لأكثر من هجمة خطيرة على مرماه من جانب لاعبي الأهلي.

عامر عامر رجل مباراة الأهلي وغزل المحلة، فيتو

الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام غزل المحلة

وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام غزل المحلة، في اللقاء الذي جمعهما على استاد المحلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال – أشرف داري – أحمد بيكهام – كريم فؤاد

خط الوسط: أليو ديانج – محمد بن رمضان – أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – محمود تريزيجيه – جراديشار

تشكيل غزل المحلة في مواجهة الأهلي

فيما يدخل فريق غزل المحلة مباراته أمام الأهلي بتشكيل مكون من:

عامر عامر - أحمد العش - أحمد شوشة - يحيى زكريا - عبد الرحيم عموري - محمود مجدي - موري توريه - أحمد سعيد رشاد المرفاوي - ويليامز صنداي - جريندو

تشكيل غزل المحلة، فيتو

مباراة الأهلي وغزل المحلة

ودخل الأهلي المباراة بدوافع قوية من أجل مواصلة سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز، بعدما حقق فوز مهم على فاركو في الجولة الماضية.

ترتيب الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة واحدة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد غزل المحلة إلى 4 نقاط في المركز الثاني عشر.

