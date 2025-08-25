وصول فريق بيراميدز الدفاع الجوي لمواجهة مودرن سبورت بالدوري (صور)

وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي، استعدادا لخوض مباراة مودرن سبورت في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز ومودرن سبورت والقناة الناقلة

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره مودرن سبورت مساء اليوم الإثنين ضمن لقاءات الجولة الرابعة بـالدوري المصري.

وتقام مباراة بيراميدز ومودرن سبورت في الساعة 9 مساء اليوم الإثنين على ملعب الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة الرابعة بـبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للبطولة

مباراة بيراميدز ومودرن سبورت

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز للقفز للقمة بجدول الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل الترتيب الرابع برصيد خمس نقاط.

بيراميدز ضد مودرن سبورت

وتعادل بيراميدز مع وادي دجلة سلبيا بدون أهداف ثم فاز على الإسماعيلي بهدف وتعادل مع المصري بهدفين لكل فريق.

وتعادل مودرن سبورت مع الأهلي بهدفين لكل فريق ثم فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف ثم لقي الهزيمة من الزمالك بهدفين مقابل هدف.

