الوطنية للصحافة: نتابع إنهاء قضية إسلام الراجحي مع كافة أطرافها

قالت الهيئة الوطنية للصحافة: إنه بعد اتصالات مكثفة بين الهيئة، والجهات المعنية، تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل الزميل إسلام الراجحي الصحفي بجريدة الأخبار، من داخل قسم شرطة دمياط.



وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أنها لاتزال تتابع تفاصيل القضية المثارة بشأن الزميل الراجحي، لبحث إنهائها بالكامل مع أطرافها والتوصل إلى تسويتها بما يتفق وصحيح القانون ، ويكفل حق الزميل وحقوق جموع الصحفيين في أداء رسالتهم الصحفية الشريفة بحرية مسئولة.

وأعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن إخلاء سبيل الزميل إسلام الراجحي، الذي تم احتجازه على خلفية منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

قالت الهيئة الوطنية للصحافة إنها تابعت موقف الزميل إسلام الراجحي الصحفى بالأخبار منذ أمس الأحد، وتم تكليف مؤسسة أخبار اليوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للزميل وبالفعل يتابع على محمد المحامى بالمؤسسة الوضع والإجراءات فى قسم فارسكور وتوفير الأوراق والمستندات وتمثيل الزميل في كل الإجراءات القانونية كما يتم إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية لإعمال روح القانون والإفراج عن الزميل.

