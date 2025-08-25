وزير العمل: مفيش حاجز بيني وبين المواطن وبرد على كومنتات الفيس بوك بنفسي (فيديو)

أكد محمد جبران وزير العمل، أنه لا يوجد حاجز بينه وبين المواطنين، مشيرا أنه يرد بنفسه على كومنتات الفيس بوك، ويتابع التعليقات، موضحا أن كرامة العامل المصري فوق أي اعتبار.

وأضاف أنه يوم واقعة إهانة عامل في السعودية تابع مع العامل حتى الساعة 11 مساء، وظل يتابع لحين حل الأزمة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير العمل محمد جبران لمحافظة القليوبية وخلال الافتتاح سلم الوزير والمحافظ، 30 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، لدمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما بدأ محافظ القليوبية، كلمته الترحيبية بالجهود الكبيرة التي تبذلها مديرية العمل بالمحافظة في توفير فرص عمل لائقة، خاصة للشباب وذوي الهمم، معربا عن اعتزازه بزيارة الوزير جبران، مثمنًا حضور ممثلي المديرية الدائم في اللقاءات الجماهيرية التي تنظمها المحافظة، والتي تهدف إلى دعم أبناء المحافظة وتلبية احتياجاتهم.

وأشار المحافظ إلى أن وجود منشآت صناعية ضخمة في القليوبية ساهم بشكل فعال في توفير فرص عمل قريبة من محل سكن المواطنين، ما ينعكس إيجابًا على جودة حياتهم..كما أثنى المحافظ على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه يوازن بشكل جيد بين مصلحة أصحاب العمل وحقوق العمال، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة عمل عادلة ومنتجة.

وأكد المحافظ أن الهدف الأسمى لجميع الجهود المبذولة هو خدمة المواطن وتوفير حياة كريمة له، مشددًا على أن تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.

وفي كلمة له قال وزير العمل محمد جبران: إن هذه الورشة التثقيفية تأتي في إطار سلسلة ندوات وورش تنظمها الوزارة بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية ومديريات العمل بالمحافظات للتوعية بمواد هذا التشريع الجديد، والمقرر تطبيقه في الأول من شهر سبتمبر 2025 بعد الانتهاء من اللائحة والقرارات التنفيذية لها.

وقال: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بسرعة إصدار هذا القانون لما يعلمه من أهميته لكل مواطن مصرى يعمل بأجر، حيث صادق الرئيس علي هذا القانون بعد أن قام مجلس النواب بالموافقة عليه بعد تشاور وحوار موسع أسفر عن قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز من امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان وتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط وظروف عمل عادلة.

أحدث التطورات التكنولوجية

وتفقد وزير العمل محمد جبران، والمحافظ المهندس أيمن عطية، مركز العربي للبحوث والتطوير بمدينة بنها، التابع لمجموعة "العربي"، الذي يواكب أحدث التطورات التكنولوجية في تصميم المنتجات، التي يتم تصنيعها داخل مصر، وتطرح في الأسواق المحلية والعالمية تحت شعار "صنع في مصر".

وجرى التأكيد على أن الزيارة تأتي في إطار دعم الوزارة لجهود البحث والتطوير، والتدريب المهني والتنمية البشرية، وتعزيز التعاون لدفع عجلة التنمية التكنولوجية والصناعية في مصر.

وأوضح الوزير توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتشجيع الاستثمار، وتوفير فرص عمل لائقة.

وخلال الزيارة وجه الوزير جبران الإدارات المختصة بالوزارة بإعداد دراسة لبروتوكول تعاون مع مجموعة العربي في مجالات التدريب المهني وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج في مجالات الأجهزة المنزلية والإلكترونية.

